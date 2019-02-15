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Спорт

Псковские десантники поборются за звание лучших хоккеистов ВДВ в Рязани

С 17 по 22 февраля в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище (РВДКУ) на базе ледового дворца «Десант» им. генерал-лейтенанта А. В. Чиркизова проходит второй чемпионат Воздушно-десантных войск по хоккею с шайбой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, по итогам первого чемпионата, который состоялся в феврале, победила сборная гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова, второе и третье место досталось командам РВДКУ и воздушно-десантной дивизии из Тулы.

Основными задачами чемпионата являются привлечение к активным командным видам спорта действующих военнослужащих ВДВ для подготовки и участия в Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации. Соревнования проводятся по правилам игры в хоккей с шайбой, утверждённым Международной федерацией хоккея.

В чемпионате принимают участие 9 команд, представляющих практически все соединения Воздушно-десантных войск. Общее количество участников – свыше 150 спортсменов.

Команде, занявшей первое место, будет присвоено почетное звание «Чемпион ВДВ». В этом году финальная игра и награждение победителей и призеров состоятся 22 февраля в ледовом дворце РВДКУ «Десант».

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