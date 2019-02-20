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Экономика

Дмитрий Сопотов: Соглашение с ПАО «Почта Банк» благоприятно скажется на обстановке в Псковской области

Соглашение с ПАО «Почта Банк» о развитии сети банковских терминалов в районах Псковской области скажется благоприятно на обстановке в регионе. Так прокомментировал Псковскому агентству информации глава Печорского района Дмитрий Сопотов подписание губернатором региона Михаилом Ведерниковым и председателем правления ПАО «Почта Банк» Дмитрием Руденко соглашения и «дорожной карты» о сотрудничестве. 

Дмитрий Сопотов заявил, что «Почта Банк» - это новый виток для муниципальных образований, в которых многие населенные пункты находятся на отдалении от райцентров. Благодаря появлению новых банковских терминалов людям не придётся куда-то ехать для осуществления платежей, получения денег и услуг, отметил он.

Глава Печорского района также подчеркнул важность того, что «Почта России» развивается, и муниципалитеты со своей стороны тоже идут навстречу, в том числе по представлению  помещений. Дополнительные услуги «Почта Банк», по словам Дмитрия Сопотова, тоже важны для ряда территорий, особенно отдалённых.

Он добавил, что здоровую конкуренцию никто не отменял и в населенных пунктах, где присутствует другой банк, при появлении новой услуги люди смогут сравнить качество ее представления, ее полноту. «Конкуренция никогда плохого не приносила», - считает глава Печорского района.

Напомним, в ходе подписания соглашения 14 февраля в Сочи губернатор Михаил Ведерников обратил внимание, что на территории Псковской области много населенных пунктов, которые находятся в удалении от районных центров, и подобные проекты очень востребованы. «Дорожная карта» о сотрудничестве предусматривает создание и развитие точек банковского обслуживания, расширение перечня финансовых услуг, развитие системы кредитования граждан, повышение финансовой грамотности населения и ряда других шагов.

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