Михаил Ведерников договорился с «Почта Банк» о повышении доступности финансовых услуг на территории региона

17:14, 14 февраля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Почта Банк» Дмитрием Руденко в четверг, 14 февраля, на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, стороны договорились о взаимодействии в повышении экономического потенциала и доступности финансовых услуг в Псковской области и подписали соответствующее соглашение и «дорожную карту» о сотрудничестве.

Она предусматривает создание и развитие точек банковского обслуживания, расширение перечня финансовых услуг, развитие системы кредитования граждан, повышение финансовой грамотности населения и ряда других шагов.

«В развитии сети мы делаем особый упор на небольшие города и сельскую местность. Точки обслуживания «Почта Банка» есть не только в крупных городах региона — Псков, Великие Луки, но и малых сельских населенных пунктах, таких как деревни Ершово, Неелово-Второе, Писковичи, Тямша. Сегодня мы присутствуем в более чем половине почтовых отделений Псковской области. Стоимость банкомата и его эксплуатация достаточно затратны, поэтому мы нашли другой вариант — снять наличные или пополнить счет можно в ближайшем почтовом отделении связи у оператора с помощью терминала. Для этого достаточно иметь при себе только карту. Наши технологии — это погружение и насыщение почты более современным и широким спектром банковских услуг», — отметил Дмитрий Руденко.

Губернатор обратил внимание, что на территории Псковской области много населенных пунктов, которые находятся в удалении от районных центров, и подобные проекты очень востребованы. «В настоящее время мы фиксируем тенденцию, когда банки уходят из малых населенных пунктов ближе к крупным городам. «Почта банк» имеет хороший опыт работы и может эту нишу занять. Причем банк может предоставлять услуги не только на базе почтовых отделений, но и на площадках наших МФЦ, тем самым дополняя возможности для населения и бизнеса», — сказал Михаил Ведерников.

Отметим, что сегодня в регионе действуют 109 точек обслуживания банка, расположенных во всех районах области. Банкоматно-терминальная сеть банка в области насчитывает более 400 устройств. «Почта Банк» представлен в 33 населенных пунктах региона, при этом еще в более чем 230 почтовых отделениях установлены терминалы, с помощью которых можно пополнить или снять наличные денежные средства с банковской карты, а также оплатить почтовые услуги.