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Иван Цецерский: Президент особое внимание уделил поддержке национальных и социально-ориентированных проектов
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Политика

Иван Цецерский: Президент особое внимание уделил поддержке национальных и социально-ориентированных проектов

Были определены задачи для федеральных и муниципальных органов власти, а особое внимание было уделено деятельностной поддержке национальных и социально-ориентированных проектов, направленных на повышение уровня и качества жизни граждан, заявил глава Пскова Иван Цецерский, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 20 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Ивана Цецерского, в своем выступлении президент отметил, что и в дальнейшем все национальные проекты будут направлены на создание благоприятных условий жизни всех категорий граждан. Также речь шла о повышении уровня оплаты труда, в том числе и специалистам бюджетной сферы, добавил глава города и сказал, что Владимир Путин заявил о том, что предусмотрены стимулирующие выплаты  для специалистов отрасли здравоохранения и образования.

«Поддержка граждан пенсионного возраста, повышение их уровня жизни и оказание содействия многодетным семьям, государственная помощь по ипотечному кредитованию - эти темы стали знаковыми в послании и однозначно вызвали положительные эмоции и неподдельное уважение к решениям Владимира Владимировича Путина», - отметил Иван Цецерский.

Он рассказал, что в этом году добавилась еще одна важная инициатива - «социальный контракт». «Планируется, что государство участвует в трудоустройстве, в оказании помощи гражданам по организации подсобного хозяйства или собственного дела. Для каждого гражданина предоставляется определенная индивидуальная программа, человек берет на себя обязательства после прохождения обучения и получения помощи продолжать работать в этом направлении. Для псковичей, которые сегодня активно заявляют свои проекты на базе Псковского бизнес-инкубатора - эта государственная поддержка может стать реальной возможностью реализовать свои мечты», - сообщил глава Пскова.

«Президент Российской Федерации в своем выступлении, комментируя новые направления поддержки бюджетной сферы, особо выделил работу в области культуры, - заметил Иван Цецерский. - Планируется, что на поддержку местных культурных инициатив будут предусмотрены средства из Фонда президентских грантов. Для муниципальных учреждений культуры города Пскова это может стать возможностью заявить о себе, а для специалистов - это шанс попробовать силы в поиске реальной финансовой поддержки своих инициатив на федеральном уровне».

Глава муниципалитета добавил, что в сфере образования президент подчеркнул важность технического оснащения школ: особое внимание планируется уделить созданию Центров поддержки одаренным детям во всех городах Российской Федерации и запланировано создание сети новых дошкольных образовательных учреждений.

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