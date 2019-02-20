Виктор Остренко: Решение о расширении поддержки местных культурных инициатив позитивно скажется на развитии сельской местности

15:41, 20 февраля 2019, ПАИ

Решение о существенном расширении поддержки местных культурных инициатив, которое озучил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, важное, и оно позитивно скажется на развитии сельской местности. Такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов и секретаря регионального отделения «Единой России», координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Виктор Остренко, сообщили Псковском агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

«В рамках национального проекта «Культура» будет выделено более 17 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры и еще более 6 миллиардов рублей – на поддержку центров культурного развития в малых городах России, - напомнил Виктор Остренко озвученные в послании цифры. - Очень хорошо, когда на таком уровне слышат предложения с мест, из регионов. Национальный проект продолжит начатую в 2014 году нашу региональную программу поддержки инфраструктуры культуры в сельской местности, укрепит начатый два года назад партийный проект «Культура малой Родины».

По мнению Виктора Остренко, названные цифры федеральных субсидий дают надежду как работникам сферы культуры, так и жителям отдалённых от мегаполисов населённых пунктов. «Это существенная поддержка для муниципалитетов и важная часть социальной программы для села», - подчеркнул вице-спикер областного Собрания депутатов.

Напомним, в послании президента Федеральному Собранию прозвучали предложения по укреплению общего пространства просвещения и культуры. Глава государства отметил запрос на насыщенную культурную жизнь в регионах и на местах, «где работает много увлеченных, талантливых людей, подлинных энтузиастов своего дела».