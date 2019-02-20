Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление

17:02, 20 февраля 2019, ПАИ

«Очень обнадёживающее и серьезное, методологическое выступление», – прокомментировал Псковскому агентству информации председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 20 февраля.

«Я слушаю в основном все послания президента Федеральному Собранию и всегда с большим вниманием выхватываю слова, связанные с культурой, – отметил Александр Голышев. – В этот раз послание президента меня очень порадовало, потому что прозвучали слова о социокультурной сфере малых городов. Мне кажется, это очень новое и важное».

«Что мне особенно понравилось, то что президент вспомнил совершенно уникальный институт местного самоуправления – земства, – рассказал он. – Он назвал и «земство врача», и «земство педагога». Земства – это первое начало местного самоуправления, нового мышления, когда люди могли решать вопросы. И в целом, культура земства для нашей страны оставила большой вклад».

Александр Голышев подчеркнул, что «страна думает не только о военно-промышленном комплексе, нефти, газе и так далее». «Она скопила богатый потенциал, достаточную военную мощь. И сейчас решает серьезные вопросы по социальному развитию общества», – пояснил он.

«То, что в таком государстве и обществе культура занимает серьезное место – это очень радует», – добавил Александр Голышев.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.