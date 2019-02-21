Павел Колобков поддержал предложения Михаила Ведерникова о совершенствовании спортивной инфраструктуры Псковской области

09:35, 21 февраля 2019, ПАИ

Развитие спортивной инфраструктуры на территории Псковской области обсудили губернатор региона Михаил Ведерников и министр спорта Российской Федерации Павел Колобков на рабочей встрече 20 февраля в Москве.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников проинформировал Павла Колобкова о ходе реконструкции стадиона «Машиностроитель», который станет одной из площадок 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, и обратился к министру за содействием в обеспечении дальнейшего финансирования. К началу масштабного события планируется реконструировать трибуны, футбольное поле и входные группы.

Также Михаил Ведерников представил Павлу Колобкову концепцию гуманитарно-культурно-спортивного центра, который администрация планирует построить совместно с Псковской епархией. В нем будут созданы условия для занятий базовых видов спорта в Псковском регионе. Министр спорта концепцию одобрил и пообещал оказать содействие региону в реализации этого важного не только для Псковской области, но и всего Северо-Западного округа проекта.

Кроме того, руководитель региона и глава Минспорта обсудили создание в Пскове центра гимнастики имени Алексея Немова и договорились о продолжении совместной работы по совершенствованию спортивных объектов для увеличения охвата населения занятиями физкультурой и спортом в целях исполнения поставленных президентом РФ задач. Вопрос ремонта и дальнейшего использования спортивного центра «Юность» решено проработать дополнительно с Федерациями биатлона и лыжных гонок России.

По окончании встречи Павел Колобков отметил внимание руководства Псковской области и лично губернатора к развитию спорта. Михаил Ведерников в свою очередь поблагодарил министерство спорта и Павла Колобкова за продуктивное взаимодействие и поддержку важных для региона проектов.