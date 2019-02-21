Олег Майоров: Расширение сети банковских терминалов востребовано в Невельском районе

11:30, 21 февраля 2019, ПАИ

Расширение сети банковских терминалов ПАИ «Почта Банк» востребовано в Невельском районе, прокомментировал Псковскому агентству информации глава муниципалитета Олег Майоров подписание губернатором региона Михаилом Ведерниковым и председателем правления «Почта Банка» Дмитрием Руденко соглашения и «дорожной карты» о сотрудничестве.

«У нас один терминал стоит на почте. И я разговаривал с людьми, которые приходили туда, с сотрудниками почты, - есть неудобство, потому что терминал работает только во время работы почтового отделения. И, конечно, людям это неудобно», - пояснил Олег Майоров.

Он отметил, что лично встречался с руководителем ПАО «Почта Банк», обсуждались вопросы взаимодействия, развития. «И я считаю, что это положительно скажется на обслуживании населения, удобстве работы с банковскими продуктами», - подчеркнул глава района и добавил, что, в том числе, будет легче вести зарплатные проекты.

«Когда есть стратегический документ, подписанный губернатором, в котором обозначено, в какую сторону двигаться, на местном уровне легче и понятнее вести взаимодействие и участвовать в этих проектах», - заключил глава Невельского района.

Напомним, в ходе подписания соглашения 14 февраля в Сочи губернатор Михаил Ведерников обратил внимание, что на территории Псковской области много населенных пунктов, которые находятся в удалении от районных центров, и подобные проекты очень востребованы. «Дорожная карта» о сотрудничестве предусматривает создание и развитие точек банковского обслуживания, расширение перечня финансовых услуг, развитие системы кредитования граждан, повышение финансовой грамотности населения и ряда других шагов.