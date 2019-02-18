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Новосокольническая межрайонная больница вовремя не обеспечила заказ тест-полосок для женщины с сахарным диабетом

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку по обращению гражданина по вопросу льготного лекарственного обеспечения его супруги.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, женщина-инвалид второй группы болеет сахарным диабетом второго типа. Врачебная комиссия Новосокольнической межрайонной больницы приняла решение о признании женщины нуждающейся в обеспечении тест-полосками. Выписка из протокола заседания врачебной комиссии направлена в Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации. Однако дополнительная заявка от медицинской организации на льготное медицинское обеспечение на момент проведения проверки в Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации, а также в ГКУЗ Псковской области «Управление фармации» отсутствует.

Для устранения выявленных нарушений закона прокуратура района в адрес ГБУЗ «Новосокольническая межрайонная больница» (пустошкинский филиал) внесла представление. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

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