0
10:29
Комитет по тарифам и энергетике Псковской области пересмотрит тарифы операторов по обращению с ТКО
09:58
Ольга Родионова: Уровень экономики страны и благосостояние граждан зависят от уровня развития высоких технологий
11:30
Олег Майоров: Расширение сети банковских терминалов востребовано в Невельском районе
13:21
Президент РФ призвал навести порядок в сфере обращения с отходами
13:19
Упростить визовые формальности для туристов призвал Владимир Путин
13:17
Владимир Путин: Добросовестный бизнес не должен «ходить под статьей»
13:13
Президент РФ: Льгота для семей с детьми должна действовать на весь срок ипотеки
Еще новости
Экономика

С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запретил использовать иностранные языки, в том числе русский, на новых банкнотах и монетах национальной валюты — казахстанского тенге. Соответствующий указ главы государства был размещен на сайте информационно-правовой системы «Адилет» 22 февраля.

Однако политик разрешил использовать иностранные языки в дизайне инвестиционных и коллекционных монет.

Указ вводится со дня его подписания.

Ранее на монетах и банкнотах допускалось использование русского и казахского языков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Комитет по тарифам и энергетике Псковской области пересмотрит тарифы операторов по обращению с ТКО
22 февраля 2019
Комитет по тарифам и энергетике Псковской области пересмотрит тарифы операторов по обращению с ТКО
Ольга Родионова: Уровень экономики страны и благосостояние граждан зависят от уровня развития высоких технологий
22 февраля 2019
Ольга Родионова: Уровень экономики страны и благосостояние граждан зависят от уровня развития высоких технологий
Олег Майоров: Расширение сети банковских терминалов востребовано в Невельском районе
21 февраля 2019
Олег Майоров: Расширение сети банковских терминалов востребовано в Невельском районе
Президент РФ призвал навести порядок в сфере обращения с отходами
20 февраля 2019
Президент РФ призвал навести порядок в сфере обращения с отходами
Упростить визовые формальности для туристов призвал Владимир Путин
20 февраля 2019
Упростить визовые формальности для туристов призвал Владимир Путин
Владимир Путин: Добросовестный бизнес не должен «ходить под статьей»
20 февраля 2019
Владимир Путин: Добросовестный бизнес не должен «ходить под статьей»
Президент РФ: Льгота для семей с детьми должна действовать на весь срок ипотеки
20 февраля 2019
Президент РФ: Льгота для семей с детьми должна действовать на весь срок ипотеки
Владимир Путин: Мы не должны ждать «пришествия коммунизма», работать надо сейчас
20 февраля 2019
Владимир Путин: Мы не должны ждать «пришествия коммунизма», работать надо сейчас

Идет загрузка...