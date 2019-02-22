С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

22:14, 22 февраля 2019, ПАИ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запретил использовать иностранные языки, в том числе русский, на новых банкнотах и монетах национальной валюты — казахстанского тенге. Соответствующий указ главы государства был размещен на сайте информационно-правовой системы «Адилет» 22 февраля.

Однако политик разрешил использовать иностранные языки в дизайне инвестиционных и коллекционных монет.

Указ вводится со дня его подписания.

Ранее на монетах и банкнотах допускалось использование русского и казахского языков.