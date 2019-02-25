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Общество

Конференция «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» пройдёт в «Михайловском» 1 марта

1 марта в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» запланировали традиционную, уже XV, детскую эколого-краеведческую научно-практическую конференцию «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева со ссылкой на службу музейных территорий Пушкинского заповедника, в нынешней конференции намерены участвовать учащиеся ряда школ Пушкиногорского района, в частности — Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина, Пушкиногорской санаторной школы-интерната, Велейской основной школы.

Ученики средних и старших классов представят на чтениях итоги своих исследований по краеведению, экологии, биологии. Многие из работ непосредственно касаются природы и жизни человека на территории Пушкиногорского района.

По традиции к разговору о необходимости понимать и охранять окружающую среду и её обитателей музейщики привлекают и младших школьников. Для учеников начальных классов в «Михайловском» в рамках конференции организованы конкурс сказок (его тема: «Что мне поведал старый дуб в Михайловском») и рисунков (задание: нарисовать дом для Кота Учёного).

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