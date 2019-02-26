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Экономика

За брендом отечественной экологически чистой продукции будущее, уверен Андрей Козлов

 За брендом отечественной экологически чистой продукции будущее, уверен председатель Комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, генеральный директор ОАО «Красное знамя» (Новосокольнический район) Андрей Козлов. Так он прокомментировал Псковскому агентству информации  заявление президента РФ Владимира Путина о создании защищённого бренда, который должен подтверждать, что при производстве использованы безопасные для человека технологии, экологически чистое сырьё. Разработать такой бренд глава государства поручил Правительству РФ в ходе послания Федеральному Собранию, с которым он выступил 20 февраля. 

Андрей Козлов заметил, что на сегодняшний момент есть предприятия, которые уже занимаются этой деятельностью на протяжении нескольких лет. По его словам, вопрос заключается в том, каким образом будут созданы условия для продвижения данного бренда, как они будут оцениваться, контролироваться, «какие будут правила игры». Депутат считает, что необходим комплекс мер, направленных на создание отечественного бренда продукции - натуральной, экологически чистой.

Парламентарий напомнил, что во многих магазинах уже есть отдельные полки для натуральной продукции, добавив, что не могут продукты, сделанные из натурального сырья и с применением дополнительных составляющих, стоить одинаково. К сожалению, заметил он, в торговых сетях часто все продукты выставлены на одну полку, и покупатель смотрит, прежде всего, на упаковку и цену. «Это надо разделять, это надо контролировать, с этим надо бороться», - уверен Андрей Козлов.

Он подчеркнул, что уже разработана программа «Меркурий», предназначенная для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости продукции при производстве, обороте и перемещении по территории Российской Федерации. К июлю она вступит в полную силу по всем видам продуктов питания, сообщил Андрей Козлов. «Это нужно делать, за этим будущее. Чтобы человек жил долго и счастливо, он должен кушать немного, но натуральную продукцию», - заявил собеседник ПАИ и выразил надежду, что вся эта идея будет доведена до ума.

Также Андрей Козлов отметил социальную направленность послания президента. В нём, в том числе, говорилось о поддержке детей, многодетных матерей, «которые тоже должны кушать натуральную продукцию». «Сейчас в приоритете цена, я считаю, это не верно. Прежде всего, должны быть натуральность, полезность, качество», - считает парламентарий. Он добавил, что организации социальной направленности – больницы, школы, детские сады - должны учитывать эти критерии при заключении контрактов на поставку продуктов.  

 «Жизнь людей невозможна без продуктов питания, и, прежде всего, качественных продуктов питания», - заключил Андрей Козлов.

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