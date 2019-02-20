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Общество

Создать бренд экологически чистой отечественной продукции поручил президент Правительству РФ

«Наше естественное преимущество - огромные природные экологически чистые территории», - заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию 20 февраля.

В этой связи он поручил Правительству РФ создать защищённый бренд отечественной экологически чистой зелёной продукции, который должен подтверждать, что при производстве использованы безопасные для человека технологии, экологически чистое сырьё.

По словам президента, продукция такого бренда должна продаваться и на внутреннем, и на внешнем рынке. «На внешнем рынке она уйдёт в лёт», - уверен Владимир Путин.

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  • Послание президента - 2019
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