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Экономика

Более 2 тонн яблок, киви и апельсинов уничтожены в Себеже

В Себеже уничтожены 2 тонны польских яблок, 20 килограммов египетских апельсинов и киви неустановленного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

Ранее в Себежском районе должностные лица управления в результате совместных мероприятий с сотрудниками Псковской таможни задержали автомобиль, в котором незаконно ввозили с территории Белоруссии продукцию без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. При проведении досмотра грузового отсека была выявлена партия яблок, на упаковочной таре которой обнаружены маркировочные этикетки Польши. Кроме того, были выявлены 10 килограммов апельсинов из Египта и 10 килограммов киви неустановленного происхождения.

Продукция изъята из оборота и уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации. По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела вынесено решение о назначении наказания в виде административного штрафа.

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