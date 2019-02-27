Псковские спасатели помогли упавшему с набережной на лёд реки Великой мужчине

12:15, 27 февраля 2019, ПАИ

27 февраля псковские спасатели помогли мужчине, который упал с набережной на лёд реки Великой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 8:24 на пульт диспетчера Центра обработки вызовов «Системы-112» поступило сообщение о том, что на льду реки Великой лежит человек. На место вызова была направлена дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда города Пскова. По прибытии на место спасатели обнаружили под Ольгинским мостом мужчину, который лежал на льду возле промоины.

Позже выяснилось, что мужчина средних лет упал с парапета набережной на лед реки и, проломив его, оказался в воде. Он смог выбраться на лед, но из-за сильного переохлаждения и опасения снова провалиться не мог двигаться дальше. Спасатель в водолазном костюме спустился к пострадавшему и обвязал его веревкой. Другие члены спасательной группы подняли мужчину на набережную и передали работникам Скорой помощи.

Обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются.

В МЧС обратили внимание на то, что в настоящее время под воздействием плюсовых температур и течения на льду рек образуются промоины и полыньи. Выходить на лед реки Великой и других рек области опасно. Особое внимание следует уделить детям, которые в силу своей беспечности могут выходить на опасные участки льда.