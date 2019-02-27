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3,5 года колонии получил избивший печерянку мужчина без определённого места жительства

Печорский районный суд признал 40-летнего мужчину без определенного места жительства и с белорусским гражданством виновным в избиении местной жительницы (часть 1 статьи 111 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Отбывать его осуждённому предстоит в исправительной колонии общего режима, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Печорского района.

В суде установлено, что ночью 2 октября 2018 года мужчина, находясь без регистрации по месту своего временного проживания в Печорах, в ходе конфликта избил свою бывшую сожительницу. Он нанес ей не менее десяти ударов кулаками и ногами в голову и тело, причинив в результате телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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