Российские военные соревнуются с представителями армий стран НАТО

19:27, 27 февраля 2019, ПАИ

Российские военные впервые после 2014 года участвуют в крупных международных соревнованиях по горной подготовке Edelweiss Raid 2019 вместе с американскими коллегами. Соревнования проходят с 27 по 28 февраля в Тирольских Альпах, пишет газета «Известия».

Россияне будут соревноваться с командами из стран-членов НАТО и впервые прибывшими из США специалистами по горной подготовке, «зелеными беретами» и рейнджерами. В соревнованиях поучаствуют 24 команды. Россию представят три группы, одна из них — женская.

Специалист по горному туризму Алексей Песков обратил внимание на опасный характер запланированного маршрута и высокую вероятность схода лавин. По его мнению, основными соперниками россиян станут европейцы, хорошо знакомые с особенностями альпийского горного хребта. Однако тренировки в суровых кавказских условиях помогут русским выступить достойно, отмечает эксперт.

Состязание предусматривает маршрут длиной около 40 километров на высоте 3–4 тысяч метров. Участникам предстоит выполнять различные задания. Среди них поиск и спасение пострадавших, разведка, командная стрельба, ориентирование на местности и метание ручных гранат. Выиграет команда, которая дойдет до финала соревнования в полном составе, а также быстро и безошибочно справится со всеми испытаниями.