Абхазия намерена в разы увеличить экспорт голубики в Россию
Абхазия намерена кратно увеличить экспорт голубики в Россию. Такое решение принято из-за высокого спроса, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава республики Бадра Гунба.
Президент Абхазии подчеркнул, что объём сельскохозяйственного производства сегодня растёт и в основном это касается всех видов цитрусовых. А в последнее время власти фиксируют повышенный интерес россиян к голубике. Это стало новшеством для сельхозпроизводителей.
«По итогам 2026 года, уверен, что нарастим экспорт голубики в Россию в разы», – резюмировал Бадра Гунба.
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