Абхазия намерена в разы увеличить экспорт голубики в Россию

08:54, 08 июня 2026, ПАИ

Абхазия намерена кратно увеличить экспорт голубики в Россию. Такое решение принято из-за высокого спроса, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава республики Бадра Гунба.

​

Президент Абхазии подчеркнул, что объём сельскохозяйственного производства сегодня растёт и в основном это касается всех видов цитрусовых. А в последнее время власти фиксируют повышенный интерес россиян к голубике. Это стало новшеством для сельхозпроизводителей.

«По итогам 2026 года, уверен, что нарастим экспорт голубики в Россию в разы», – резюмировал Бадра Гунба.