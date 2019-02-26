Коллекторы для холодильного оборудования начали производить осужденные великолукской ИК-5

13:37, 27 февраля 2019, ПАИ

В ИК-5 в Великих Луках наладили производство коллекторов для холодильного оборудования. В рамках обеспечения трудозанятости осужденных отдел материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии заключил соглашение с ООО «ЛИНА» на оказание услуги, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Договор между учреждением и компанией был заключен в феврале. В настоящее время промышленная деятельность по нарезке, сверловке и вальцовке изделий располагается на токарном участке ИК-5. Первая партия готовой продукции была отгружена на склад учреждения в количестве 500 штук 4-х позиционных коллекторов на сумму 32 тыс. 850 рублей.