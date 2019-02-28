20 тысяч рублей лишился великолучанин, пытаясь купить машину

11:16, 01 марта 2019, ПАИ

Житель Великих Лук лишился 20 тысяч рублей, пытаясь купить машину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

44-летний великолучанин заинтересовался в Интернете объявлением о продаже иномарки. Пообщавшись с продавцом, он перевёл ему предоплату в размере 20 тысяч рублей, а затем выехал в Смоленск, чтобы оплатить полную стоимость и забрать машину. Однако, по указанному адресу его никто не ждал, а «дилер» на контакт с горожанином выходить перестал.

Вернувшись домой, потерпевший обратился за содействием в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Установлено, в частности, что номер телефона, которым пользовался мошенник, зарегистрирован по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.