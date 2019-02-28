В МЧС подтвердили факт возгорания в Псковской областной больнице
1 марта в 19:47 в ГУ МЧС России по Псковской области поступило сообщение о задымлении в ортопедо-травматологическом отделении Псковской областной клинической больницы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, для ликвидации пожара привлекались 11 единиц техники, 26 человек.
Напомним, ранее ПАИ сообщало со ссылкой на очевидцев, что в травматическом отделении больницы произошло возгорание электропроводки, была проведена эвакуация больных и персонала.