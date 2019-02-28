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В МЧС подтвердили факт возгорания в Псковской областной больнице

1 марта в 19:47 в ГУ МЧС России по Псковской области поступило сообщение о задымлении в ортопедо-травматологическом отделении Псковской областной клинической больницы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, для ликвидации пожара привлекались 11 единиц техники, 26 человек.

Напомним, ранее ПАИ сообщало со ссылкой на очевидцев, что в травматическом отделении больницы произошло возгорание электропроводки, была проведена эвакуация больных и персонала

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