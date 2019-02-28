600 млн рублей получат аграрии Псковской области на возмещение затрат по инвестиционным кредитам

13:08, 02 марта 2019, ПАИ

Псковская область получит в 2019 году порядка 600 млн рублей в рамках ведомственного проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Средства будут направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

Добавим, что эффективность использования межбюджетных трансфертов ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности, определенных в соглашении между Минсельхозом России и администрацией региона.