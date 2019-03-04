Транзит более 2000 саженцев запрещен в Псковской области

12:35, 04 марта 2019, ПАИ

В Псковской области запрещен ввоз более 2000 саженцев декоративных растений для открытого грунта, следовавших из Словакии в Казахстан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Подкарантинная продукция, произведенная в Нидерландах, Германии и Коста-Рике, выявлена на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка. В результате контрольно-надзорных мероприятий инспекторы управления установили, что на маркировочных этикетках растений не полностью указаны сведения о грузе, отсутствовала информация о стране происхождения, заявленная в фитосанитарном сертификате. В связи с этим ввоз 2143 саженцев декоративных растений на территорию Евразийского экономического союза запрещен.