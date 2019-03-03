0
18:00
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
16:59
Стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019»
12:36
Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
14:42
24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня
18:04
Игры ветеранов пройдут в рамках IX футбольного марафона «Чернево-2019» 2 марта
20:35
Глава региональной Федерации хоккея о скандале с «ВДВ-Купол»: В случае повторения ситуации команда будет снята с соревнований
11:18
Псковские десантники стали чемпионами ВДВ по хоккею
Еще новости
Спорт

В финал всероссийских соревнований по мини-футболу вышли бежаницкие спортсменки

Футболистки Бежаницкой средней школы стали победительницами Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Северо-Западного федерального округа и получили путевки в финал состязаний, который пройдет с 20 марта по 1 апреля в Московской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, девушки одержали победу в группе спортсменок 2003-2004 годов рождения, оставив позади соперниц из Калининградской средней школы № 14 (2-е место) и Копорской средней школы (3-е место).

Призовое место турнира досталось еще одной команде футболисток из Псковской области — учащихся Псковского педагогического комплекса. Девушки 2001 -2002 годов рождения взяли «бронзу» в своей возрастной категории, уступив первенство команде из Юровской средней школы (1-е место) и гимназисткам из Великого Новгорода (2-е место).

Среди юношей 2003-2004 годов рождения места распределились следующим образом: 1-е место— у команды школы № 2 города Олонец, 2-е место завоевали футболисты Верховажской средней школы, 3-е место досталось спортсменам из школы Зеленоградска.

Среди юношей 2001-2002 годов рождения лучшими стали футболисты средней школы из поселка Искателей, 2-е место заняли учащиеся школы № 4 Вельска, замкнули тройку лидеров воспитанники Полесской средней школы.

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций проходят в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Псковская область ежегодно принимает в них участие, а в этом году впервые приняла окружной этап. Это стало возможным благодаря появлению сертифицированных спортивных залов: СК «Писковичи» и СК «Олимп».

«Этот проект дает шанс школьникам помериться силами со сверстниками не только из Псковской области, но и с командами из других регионов. Примером может служить команда Бежаницкой СОШ, которая стала победителем регионального этапа, выиграла финальные соревнования СЗФО и получила право представить Псковскую область на финальных соревнованиях в Московской области! Уверен, что девчонки достойно представят наш регион и получат впечатления на всю жизнь!» — прокомментировал итоги всероссийских соревнований председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
03 марта 2019
III-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 марта
Стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019»
03 марта 2019
Стартовал прием заявок для участия в Чемпионате по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Весна - 2019»
Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
02 марта 2019
Семейный спортивный фестиваль проходит в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня
28 февраля 2019
24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня
Игры ветеранов пройдут в рамках IX футбольного марафона «Чернево-2019» 2 марта
27 февраля 2019
Игры ветеранов пройдут в рамках IX футбольного марафона «Чернево-2019» 2 марта
Глава региональной Федерации хоккея о скандале с «ВДВ-Купол»: В случае повторения ситуации команда будет снята с соревнований
26 февраля 2019
Глава региональной Федерации хоккея о скандале с «ВДВ-Купол»: В случае повторения ситуации команда будет снята с соревнований
Псковские десантники стали чемпионами ВДВ по хоккею
26 февраля 2019
Псковские десантники стали чемпионами ВДВ по хоккею
Открытый фестиваль по брейкингу прошёл в Пскове
25 февраля 2019
Открытый фестиваль по брейкингу прошёл в Пскове

Идет загрузка...