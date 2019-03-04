Бюджет Великих Лук увеличился на 281 млн рублей

14:43, 04 марта 2019, ПАИ

Доходы и расходы бюджета города Великие Луки в 2019 году увеличились на 281 млн 600,6 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета. Об этом доложила заместитель главы администрации города – начальник финансового управления Наталья Дмитриева на очередном заседании Великолукской городской Думы шестого созыва, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Наталья Дмитриева пояснила, что данные средства в качестве дополнения к тем, которые уже запланированы в бюджете, будут распределены по нескольким социально важным видам расходов, в том числе на строительство новой школы в районе улицы Щорса, на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в районе улицы Дружбы, на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Помимо этого, предусмотрено выделение субсидии на осуществление дорожной деятельности и организацию ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов во дворы.

Начальник финансового управления рассказала, что за счет фактического остатка денежных средств на счете бюджета на начало года предусмотрено выделение дополнительных средств Управлению образования, Комитету культуры и Комитету по физической культуре и спорту администрации города, а также Управлению жилищно-коммунального хозяйства. Управлению образования планируется выделить средства на ремонт ограждения МБДОУ «Детский сад № 1», ремонт пищеблока МАОУ «СОШ № 12» и на софинанасирование к средствам вышестоящих бюджетов по расходам на капитальный ремонт корпуса МБОУ «СОШ № 6» по проспекту Гагарина, 128. Финансы, выделенные Комитету культуры, будут направлены, в том числе, на модернизацию системы видеонаблюдения на монументальном комплексе «Аллея героев». Средства, предусмотренные для Комитета по физической культуре и спорту, пойдут на ремонт зала для гимнастики на улице Пушкина, 12 и зала для занятий боксом на улице Клевцова, 4.

«Уточненные параметры бюджета города на 2019 год составят: доходы в сумме 2 млрд 466 млн 981,7 тыс. рублей, расходы в сумме 2 млрд 547 млн 753,8 тыс. рублей. На 2020 год: доходы в сумме 2 млрд 464 млн 272,4 тыс. рублей, расходы в сумме 2 млрд 464 млн 272,4 тыс. рублей», – завершила свое выступление Наталья Дмитриева.

В ходе обсуждения предложенных поправок парламентарии отметили, что все дополнительные средства предполагается направить на социально значимые нужды. Депутаты единогласно поддержали проект решения по внесению изменений в бюджет города на 2019 год и плановый период.

Далее парламентарии утвердили тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец», в связи с повышением основной ставки НДС с 18% до 20% с 1 января, а также поддержали назначение надбавки тренерам, реализующим программы спортивной подготовки учреждений всех типов. Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос о назначении дополнительных выборов депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Юлии Ярышкиной. Выборы будут назначены на 26 мая.