10 тысяч рублей заплатит гражданин Грузии за незаконное пересечение границы в Псковской области из-за невесты

15:07, 05 марта 2019, ПАИ

10 тысяч рублей заплатит гражданин Грузии за нарушение правил пересечения границы в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

В октябре 2018 года в Невельском районе сотрудники погрануправления задержали гражданина Грузии, следовавшего в поезде с территории Белоруссии в Россию. У 44-летнего иностранца в документах на право пересечения государственной границы отсутствовала российская виза. Как пояснил сам задержанный, его цель попасть в Россию любым путем основывалась на желании повидаться с невестой, которая проживает в Санкт-Петербурге.

Мужчина знал, что между Россией и Грузией установлен визовый режим, а за нарушение российского законодательства ему грозит уголовная ответственность. Несмотря на это, он осознанно пошел на совершение преступления.

Решением Невельского районного суда гражданин Грузии признан виновным. С учетом срока нахождения под стражей назначенное наказание смягчено с 60 до 10 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.