За пропуск фуры с контрабандными сигаретами на сотрудника Псковской таможни заведено уголовное дело

09:39, 06 марта 2019, ПАИ

В отношении заместителя начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Шумилкино Псковской таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте следственного комитета России.

По версии следствия, обвиняемый выпустил на таможенную территорию Евразийского экономического союза фуру с контрабандными табачными изделиями общей стоимостью более 48 млн рублей, что привело к необоснованному выпуску незадекларированных подакцизных товаров и сокрытию факта совершения преступления.

Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды табачных изделий группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (пункт «а» части 2 статьи 200.2 УК РФ).