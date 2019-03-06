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Общество

Основные мероприятия Кикоинских чтений пройдут в школе № 1 и ПсковГУ

Основные мероприятия XXXIV Кикоинских чтений, которые состоятся в Пскове 28 и 29 марта, пройдут в школе № 1, где учился Исаак Кикоин, и в ПсковГУ. Об этом заявил председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в ходе совещания по проведению чтений, которое проходит сегодня, 6 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Седунова, в школе будет организован специальный стенд с посвященной Исааку Кикоину экспозицией. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» профинансировать ее. Из института в Псков приедет делегация из 80 человек. Его специалисты подготовят методички для проведения в псковских школах тематических классных часов.

Кроме того, как отметил председатель Комитета, предполагается, что чтения начнутся с торжественного возложения цветов к памятнику Исааку Кикоину, поэтому нужна помощь города в благоустройстве территории вокруг него. Александр Седунов отметил, что в благоустройстве могут помочь школьники и волонтеры. Глава администрации Пскова Александр Братчиков предложил, чтобы ПсковГУ организовал субботник. Временно исполняющая обязанности ректора вуза Марина Махотаева одобрила эту инициативу. Михаил Ведерников отметил, что нужно запланировать субботник на период с 15 по 17 марта.  

Александр Седунов также попросил Михаила Ведерникова выступить в приветственным словом на чтениях. Кроме того, в их рамках запланирован доклад представителя Курчатовского института, будет продемонстрирован новый фильм «Код Курчатова», посвященный ядерному проекту. Александр Седунов предложил пригласить на просмотр не только студентов ПсковГУ, но и школьников. Также председатель Комитета по образованию региона выразил мнение, что нужно учредить вместе с Курчатовским институтом премию молодым исследователям и специальный знак.

Помимо этого, в рамках чтений состо дискуссия с участием ведущих ученых Курчатовского института. Участники чтений смогут посетить школу № 1, Псковский кремль, Изборск, Печоры и музей «Михайловское».

Исаак Кикоин (1908-1984) - советский физик-экспериментатор, академик Академии наук СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.

В 1921 году семья Кикоинов переехала в Псков, где он окончил школу и землеустроительный техникум, после чего поступил на физико-механический факультет Ленинградского политехнического института.

Исаак Кикоин был среди первых физиков, которые начали в 1943 году работу по развитию атомной науки и техники в Лаборатории № 2 АН СССР (впоследствии - Институт атомной энергии) вместе с Игорем Курчатовым.

Кикоин является автором ряда открытий в атомной и ядерной физике, физике твердого тела, ядерной технике.

В Пскове на Октябрьском проспекте установлен его бюст.

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