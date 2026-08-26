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Общество

Последствия сильного ветра на спортивных объектах ликвидировали в Пскове

Сотрудники Дирекции спортивных сооружений города Пскова завершили работы по устранению последствий непогоды на подведомственных объектах, сообщили ПАИ в учреждении.

  • Последствия шторма на спортивных объектах ликвидировали в Пскове
    Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова
  • Последствия шторма на спортивных объектах ликвидировали в Пскове
    Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова
  • Последствия шторма на спортивных объектах ликвидировали в Пскове
    Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова
  • Последствия шторма на спортивных объектах ликвидировали в Пскове
    Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова

На стадионах и спортивных площадках был произведён распил поваленных и повреждённых деревьев, организован вывоз древесных остатков.

Сильный ветер образовался при прохождении циклона «Приска». Основной удар стихии пришёлся по странам Балтии, однако непогода добралась и до Псковской области.

Жители региона были предупреждены о приближении циклона за двое суток. Уже 21-го числа население получило предупреждение через РСЧС, уточнила начальник Псковского гидрометцентра. Согласно прогнозам, ожидались порывы ветра со скоростью до 18–23 метров в секунду, что эквивалентно шторму. Стихия накрыла большинство районов Псковской области, оставив часть жителей без света. На данный момент аварийно-восстановительные работы в муниципалитетах продолжаются. «Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение более 80 % обесточенных из-за шторма потребителей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8‑800‑220‑02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

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