Последствия сильного ветра на спортивных объектах ликвидировали в Пскове

12:36, 26 августа 2026, ПАИ

Сотрудники Дирекции спортивных сооружений города Пскова завершили работы по устранению последствий непогоды на подведомственных объектах, сообщили ПАИ в учреждении.



Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова



Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова



Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова



Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова







На стадионах и спортивных площадках был произведён распил поваленных и повреждённых деревьев, организован вывоз древесных остатков.

Сильный ветер образовался при прохождении циклона «Приска». Основной удар стихии пришёлся по странам Балтии, однако непогода добралась и до Псковской области.

Жители региона были предупреждены о приближении циклона за двое суток. Уже 21-го числа население получило предупреждение через РСЧС, уточнила начальник Псковского гидрометцентра. Согласно прогнозам, ожидались порывы ветра со скоростью до 18–23 метров в секунду, что эквивалентно шторму. Стихия накрыла большинство районов Псковской области, оставив часть жителей без света. На данный момент аварийно-восстановительные работы в муниципалитетах продолжаются. «Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение более 80 % обесточенных из-за шторма потребителей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8‑800‑220‑02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).