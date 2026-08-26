Псковский технический лицей вошёл в топ лучших школ России

12:30, 26 августа 2026, ПАИ

Псковский технический лицей вошёл в топ-500 школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России в 2026 году, следует из данных рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

Согласно рейтингу, доля учащихся учреждения, поступивших на бюджет ведущих вузов страны, составила 71 %. Учреждение заняло 376-е место.

Лицей также возглавил рейтинг лучших школ региона. Также в топ-5 попали Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, гуманитарный лицей в Пскове, Центр образования «Псковский педагогический комплекс» и гимназия имени С. В. Ковалевской в Великих Луках.

Отметим, Псковский технический лицей уже не раз попадал в рейтинг лучших школ России. В 2025 году доля учащихся ПТЛ, поступивших на бюджет ведущих вузов страны, составила 68 %. А в 2024 году в рейтинге по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, ПТЛ занял 320-е место из 500.