Александр Козловский станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь»
Первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Госдумы, депутат от Псковской области Александр Козловский станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в среду, 26 августа.
Какое значение играет выступление президента Владимира Путина на съезде «Единой России»? Как непогода оказала влияние на запросы жителей региона? Какие проекты ещё хотели бы писать ТОС в Псковской области? Как бороться в социальных сетях с «информационными террористами»? Отбирают ли олимпиадники места у отличников ЕГЭ при поступлении в вузы и что с этим делать?
Эти и другие темы с Александром Козловским обсудит ведущий Александр Машкарин.
«Оглавление» выйдет в эфире «Серебряного дождя» в Пскове в 14:00, сразу после выпуска новостей. Видеоверсию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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