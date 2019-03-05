0
15:35
Игрушечный бизнес
16:20
Михаил Ведерников принял участие в совещании под председательством Дмитрия Козака по мерам поддержки промышленности
16:54
Нинель Салагаева: Большой потенциал заложен во внутрирегиональной кооперации предприятий
12:58
Съезд промышленников и предпринимателей региона состоится в Пскове 4 марта
22:21
Правительство одобрило законопроект о соцвыплатах для пенсионеров
18:24
Здание бывшей «Чебуречной» на Октябрьском проспекте в Пскове сдается в аренду
18:19
Глава ГК «Титан» призвал псковичей не верить «псевдоэкологам» (ВИДЕО)
Еще новости
Экономика

В Госдуме задумались об идентификации покупателей криптовалют

В законопроект о цифровых финансовых активах ко второму чтению в Госдуме планируется внести ряд поправок, согласно которым для осуществления операций с криптовалютами нужно будет пройти специальную идентификацию. Авторы законопроекта полагают, что это позволит усилить контроль за отмыванием доходов, пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова.

По его словам, без специальной визы пользователи не смогут переводить деньги со счетов в российских банках в цифровые финансовые активы, в частности в криптовалюты. Для получения такого документа нужно будет пройти идентификацию. Конкретный механизм процедуры, а также уполномоченный для этого орган еще не определены.

Напомним, первый проект закона «О цифровых финансовых активах» появился в конце 2017 года. Тогда рассматривался вопрос о налогообложении доходов от майнинга и возможности обмена криптовалют на обычные деньги. Позже было решено распространить на них действующий Налоговый кодекс.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников принял участие в совещании под председательством Дмитрия Козака по мерам поддержки промышленности
05 марта 2019
Михаил Ведерников принял участие в совещании под председательством Дмитрия Козака по мерам поддержки промышленности
Нинель Салагаева: Большой потенциал заложен во внутрирегиональной кооперации предприятий
04 марта 2019
Нинель Салагаева: Большой потенциал заложен во внутрирегиональной кооперации предприятий
Съезд промышленников и предпринимателей региона состоится в Пскове 4 марта
03 марта 2019
Съезд промышленников и предпринимателей региона состоится в Пскове 4 марта
Правительство одобрило законопроект о соцвыплатах для пенсионеров
28 февраля 2019
Правительство одобрило законопроект о соцвыплатах для пенсионеров
Здание бывшей «Чебуречной» на Октябрьском проспекте в Пскове сдается в аренду
28 февраля 2019
Здание бывшей «Чебуречной» на Октябрьском проспекте в Пскове сдается в аренду 6
Глава ГК «Титан» призвал псковичей не верить «псевдоэкологам» (ВИДЕО)
28 февраля 2019
Глава ГК «Титан» призвал псковичей не верить «псевдоэкологам» (ВИДЕО) 13
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех»
28 февраля 2019
Михаил Ведерников обсудил направления сотрудничества с гендиректором корпорации «Ростех»
За брендом отечественной экологически чистой продукции будущее, уверен Андрей Козлов
26 февраля 2019
За брендом отечественной экологически чистой продукции будущее, уверен Андрей Козлов 3

Идет загрузка...