В Госдуме задумались об идентификации покупателей криптовалют

09:13, 07 марта 2019, ПАИ

В законопроект о цифровых финансовых активах ко второму чтению в Госдуме планируется внести ряд поправок, согласно которым для осуществления операций с криптовалютами нужно будет пройти специальную идентификацию. Авторы законопроекта полагают, что это позволит усилить контроль за отмыванием доходов, пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова.

По его словам, без специальной визы пользователи не смогут переводить деньги со счетов в российских банках в цифровые финансовые активы, в частности в криптовалюты. Для получения такого документа нужно будет пройти идентификацию. Конкретный механизм процедуры, а также уполномоченный для этого орган еще не определены.

Напомним, первый проект закона «О цифровых финансовых активах» появился в конце 2017 года. Тогда рассматривался вопрос о налогообложении доходов от майнинга и возможности обмена криптовалют на обычные деньги. Позже было решено распространить на них действующий Налоговый кодекс.