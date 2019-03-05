1 человек погиб и 14 пострадали на псковских дорогах за прошедшую неделю

10:11, 07 марта 2019, ПАИ

С 28 февраля по 6 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 19 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб 1 человек и 14 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешеходов. Также за указанный период деблокирован один пострадавший, травмированным гражданам доврачебная помощь не оказывалась. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства и один раз – ликвидация вторичных факторов. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.