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Спорт

Псковская лучница Александра Савенкова пополнила копилку медалей серебром и золотом Чемпионата Европы

В Турции завершился Чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении. Псковскую область представляла спортсменка Центра спортивной подготовки, мастер спорта международного класса, великолучанка Александра Савенкова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на областной Комитет по физкультуре и спорту, псковская лучница пополнила свою копилку медалей серебром и золотом Чемпионата Европы.

Ранее Александра Савенкова вошла в число сильнейших спортсменов мира. На Кубке Мира по стрельбе из лука в помещении, который с 8 по 11 февраля проходил в Лас-Вегасе, воспитанница областного Центра спортивной подготовки заняла 9-е место.

Таким образом, по итогам 4-х последних этапов Кубка мира псковская лучница заняла 16-е место в турнирной таблице.

Одновременно с Кубком мира Александра Савенкова приняла участие и в ежегодном турнире по стрельбе из лука, который также прошел в эти дни в Лас-Вегасе. По итогам соревнований спортсменка стала 4-й в стрельбе из блочного лука, уступив своей сопернице всего один балл.

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