Более 4 млн цветов из 14 стран мира ввезли в Псковскую область к 8 марту

17:10, 08 марта 2019, ПАИ

С начала марта в Псковскую область поступили срезанные и горшечные цветы из 14 стран мира. Их количество превысило отметку в 4 миллиона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Основной объем поставляемых срезанных цветов выращен в Нидерландах, Италии, Германии, Израиле, Кении, Колумбии, Эквадоре. Горшечных растений - в Венгрии, Португалии, Бельгии, Польше.

Ввоз этих цветов в Псковскую область осуществляли 15 поставщиков. Все ввезенные цветы прошли карантинный фитосанитарный контроль. Карантинные объекты не выявлены.