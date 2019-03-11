С вопросами по ТКО жители Псковской области могут обращаться в офисы АО «Псковские коммунальные системы»

11:15, 11 марта 2019, ПАИ

По вопросам начисления платы за обращение с ТКО, перерасчета платы и приема документов жителям Псковской области необходимо обращаться в расчетную группу Регионального оператора по ТКО — АО «Псковские Коммунальные Системы» (ПКС). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Жители Великих Лук и Великолукского района могут обращаться в офис по адресу: Октябрьский проспект, дом №140, телефон 8 (81153) 6-54-82, 6-54-75. Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу до 20 числа каждого месяца с 8:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:30).

В Пскове офис ПКС расположен по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом №6, телефон 8 (8112) 20-15-07, 29-12-50, время работы — с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:30 (обед с 13:00 до 14:00).

Кроме того, представительства Псковских Коммунальных Систем также созданы в ряде районов Псковской области: Бежаницком, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Невельском, Новоржевском, Островском, Порховском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском. С контактной информацией представительств можно ознакомиться здесь.

В муниципалитетах, где нет представительств АО «ПКС», организован прием граждан по скользящему графику. Первый объезд муниципалитетов состоялся с 19 февраля по 11 марта. О новом графике будет сообщено дополнительно.