«Единая Россия» попросила Роспотребнадзор провести проверку по нарушениям маркировки молочной продукции

09:20, 12 марта 2019, ПАИ

Активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» в рамках мониторинга выявили 165 нарушений маркировки молокосодержащей продукции локальных брендов и торговых марок, поставляющих свои товары по всей стране. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии, вся информация о недобросовестных производителях была передана в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку и защитить права людей.

«Почти 3,5 тысячи активистов партпроекта «Народный контроль» проверили упаковки молокосодержащей продукции в 53 регионах страны на ее соответствие новым требованиям. Они посетили более 3 тысяч торговых точек, выявили 165 нарушений в 247 супермаркетах и магазинах. Как локальные производители продукции с заменителем молочного жира, так и те, кто поставляет продукцию во все магазины страны, продолжают использовать на упаковках слова, которые нарушают права потребителей и вводят их в заблуждение», - заявила координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анна Кувычко.

Данные по выявленным нарушениям переданы в надзорные органы. «Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку фактов нарушения прав потребителей и призвать к ответу недобросовестных производителей молочной продукции», – сказала Кувычко.

«Мы продолжим мониторинг, поскольку продолжаем фиксировать многочисленные нарушения, а молочная продукция входит в рацион значительной части населения нашей страны. Наша общая задача предотвратить введение в заблуждение покупателей», – резюмировала координатор партпроекта.

Мониторинг соблюдения новых правил маркировки молокосодержащих продуктов проводился и в Псковской области. В ходе проверки активисты «Народного контроля» нарушений не выявили.

Напомним, с 11 января 2019 года производителям молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира запрещается использование понятий, установленных техническим регламентом для молока и молочных продуктов, их различных сочетаний, в том числе в наименованиях и в товарных знаках (торговых марках), а также в придуманном названии при маркировке таких продуктов и на их этикетках. Кроме того, не допускается использование слов, которые образованы от понятий молочных продуктов и установлены требования к размещению информации на этикетке и использованию понятий, характеризующих особенности сырьевого состава продукта в наименованиях молокосодержащих продуктов.