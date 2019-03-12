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Экономика

Щебень на 16 миллионов заказало Управление автомобильных дорог Псковской области

Управление автомобильных дорог Псковской области заказало щебень из изверженных горных пород для проведения строительных работ. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 16 млн 378 тыс. 660,13 рубля, средства будут выделены из бюджета Псковской области.

Проведения аукциона в электронной форме запланировано на 1 апреля.

Товар должен быть поставлен на станции Торошино и Сущево Октябрьской железной дороги. Планируемый срок окончания исполнения контракта – июль.

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