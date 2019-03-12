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Экономика

Противопаводковые мероприятия запланированы на реке Валуевке в Дновском районе

Противопаводковые мероприятия запланированы на водоприемнике на реке Валуевке в Дновском районе. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 675 тыс. 326,54 рубля, источник финансирования - средства Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Псковской области (целевая субсидия на проведение противопаводковых мероприятий)

Аукцион в электронной форме состоится 1 апреля.

В техзадании указана валка деревьев, трелевка и разделка древесины, погрузка леса и мусора, корчевка пней, засыпка ям, обивка земли, вывоз пней, корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания, сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней и другие мероприятия. Работы необходимо завершить до 30 августа.

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