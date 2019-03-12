Сформирован предварительный список псковских предприятий, претендующих на поддержку по проекту «Промышленный экспорт»

12:59, 12 марта 2019, ПАИ

В Псковской области сформирован предварительный перечень из 50 предприятий, которые смогут принять участие в отборе организаций, которые получат государственную поддержку в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт». Об этом сообщил председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с промышленниками 12 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Михеев рассказал, что для субсидирования ставок по экспортным кредитам необходимо попасть в единый перечень производителей, который будет формировать Минпромторг из федеральных и региональных производителей.

1 апреля будет опубликовано извещение об отборе участников этой программы, в течение 45 дней предприятие сможет подать заявку в профильный комитет. Предъявляемые требования будут доведены до предприятий, уточнил Андрей Михеев. После этого регион отправит перечень предприятий в Минпромторг.

«Необходимо в своей программе повышения конкурентоспособности прописать цель, задачу, определить приоритетные внешние рынки, куда вы планируете выводить свою продукцию», - пояснил Андрей Михеев. По его словам, чтобы пройти отбор у предприятий должна отсутствовать задолженность по налогам и сборам, компания не должна быть в оффшоре или в состоянии банкротства. Также необходимо иметь подтверждение того, что продукция производится именно на территории РФ, раз уж речь идет о выводе продукции на экспорт, добавил председатель комитета по экономическому развитию. Отдельно указывается, что в отборе могут поучаствовать участники промышленных кластеров, в частности, Великолукского электротехнического кластера.

«Ожидается, что эта программа позволит дать толчок к развитию ключевых промышленных отраслей РФ», - сказал Андрей Михеев. Он подчеркнул, что государство всегда оценивает эффективность мер поддержки, поэтому ожидается, что рубль полученной поддержки должен обеспечить не менее 16 рублей экспортной выручки. «Показатель серьезный, его надо оценить», - заявил докладчик.