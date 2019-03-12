336 млн рублей направят на ремонт и реконструкцию улиц в Пскове в этом году

21:46, 12 марта 2019, ПАИ

В 2019 году на ремонт и реконструкцию улиц в Пскове направят 336 млн рублей. На эти средства планируется привести в нормативное состояние 4,115 километра улиц - выполнить реконструкцию участков улиц Индустриальной и Яна Фабрициуса и ремонт участков улиц Железнодорожной, Рельсовой, Льва Толстого и Паровозный проезд. Об этом было объявлено на совещании в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в рамках обсуждения вопроса по реализации в 2019 году национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, в 2019 году также будут отремонтированы 2,71 километра улично-дорожной сети Печор: улицы Новые Бутырки, Кузнечная, Школьная на сумму 29,5 млн рублей. В Островском районе планируется в 2019 году отремонтировать 3,6 километра улично-дорожной сети Острова - улицы Матвея Егорова, Меркурьева, Карла Маркса, В. Сергеева, Комсомольская на сумму 29,3 млн рублей. В Палкинском районе будут приведены в нормативное состояние 3,605 километра автодорог местного значения – деревня Вернявино с автомобильной дорогой М-20 «Санкт-Петербург - Пустошка - Невель до границы с Белоруссией» и Бобьяково — Любять км 0+000 - км 3+000 на сумму 15,6 млн. рублей. В Псковском районе ремонту подлежат 5,4 километра автодорог местного значения - в деревне Родина (от базы Псковэнерго) - Псков, Центральный проезд в деревню Опочицы, автодорога Наволок – Дворец, улица Мелиораторов в деревню Подосье на сумму 37,5 млн. рублей.

В настоящее время в Островском, Палкинском и Печорском районах завершаются работы по подготовке соответствующей аукционной документации. При этом Псковский район, а также Псков уже объявили аукционы на ряд объектов ремонта.

По итогам совещания исполняющий обязанности председателя комитета Борис Елкин поставил задачу ускорить работу по подготовке документации для проведения процедур по выбору подрядчика на выполнения дорожных работ.