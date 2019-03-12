В правительстве одобрили идею безвозмездно отдавать госорганам исторические здания

22:44, 13 марта 2019, ПАИ

Правительственная комиссия поддержала предложение предавать госорганам объекты культурного наследия в безвозмездное пользование, пишет Коммерсант со ссылкой на сайт кабинета министров России.

С такой идеей выступил Минкульт. Там предложили внести изменения в статью 52.1 ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ», где говорится, что безвозмездно объектами культурного наследия могут пользоваться детские общественные объединения, общественные организации инвалидов, благотворительные и религиозные организации, общероссийские творческие союзы и так далее.

«Законопроектом предлагается дополнить этот список, закрепив возможность предоставления включенных в реестр и находящихся в государственной собственности объектов культурного наследия в безвозмездное пользование также федеральным органам государственной власти»,— сказано в сообщении. Сам законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.