0
11:47
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
11:19
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
03:27
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
13:18
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
19:30
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
19:53
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
17:12
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
Еще новости
Происшествия

Год условно получил мужчина, ударивший великолукского полицейского

Житель города Великие Луки приговорен к 1 году лишения свободы условно за то, что ударил полицейского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В суде установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным законными действиями начальника дежурной смены полиции ОМВД России по городу Великие Луки, ударил его рукой по шее.  Нападавший причинил сотруднику правоохранительного органа  физическую боль и телесные повреждения в виде царапин на  шее слева, не повлекшие вреда здоровью.

Приговором Великолукского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Приговор суда не вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
14 марта 2019
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
13 марта 2019
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
11 марта 2019
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
10 марта 2019
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
07 марта 2019
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
05 марта 2019
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
05 марта 2019
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
05 марта 2019
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»

Идет загрузка...