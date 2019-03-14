Год условно получил мужчина, ударивший великолукского полицейского

11:27, 14 марта 2019, ПАИ

Житель города Великие Луки приговорен к 1 году лишения свободы условно за то, что ударил полицейского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В суде установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи недовольным законными действиями начальника дежурной смены полиции ОМВД России по городу Великие Луки, ударил его рукой по шее. Нападавший причинил сотруднику правоохранительного органа физическую боль и телесные повреждения в виде царапин на шее слева, не повлекшие вреда здоровью.

Приговором Великолукского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Приговор суда не вступил в законную силу.