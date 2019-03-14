Михаил Сутягинский: Перед запуском псковского завода «Титан-Полимер» необходимо собрать 24 подписи от надзорных организаций

12:05, 14 марта 2019, ПАИ

Перед запуском в особой экономической зоне «Моглино» завода «Титан-Полимер» необходимо собрать 24 подписи от надзорных организаций. Об этом сообщил председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский на пресс-конференции сегодня, 14 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы в любом случае не сможем начать производство, не пройдя экспертизу в Ростехнадзоре, не пройдя экологическую экспертизу», - пояснил Михаил Сутягинский.

Он добавил, что любой автомобиль более опасен, чем производство завода «Титан-Полимер». «В наших выбросах не будет ни фталатов, ни бисфенола, ни формальдегида, ни метанола. Это безотходное производство: нет ни твёрдых, ни жидких захоронений», - подчеркнул Михаил Сутягинский. По его словам, очистка сточных воды, которых планируется немного, будет производиться в очистных сооружениях ОЭЗ «Моглино».

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.