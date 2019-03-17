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Пострадавшему от пожара куньинскому храму святителя Тихона требуется помощь

 

Пострадавшему от пожара храму святителя Тихона в посёлке Кунья требуется помощь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Напомним, возгорание бокового аналоя в храме в Кунье произошло вечером 15 марта из-за неосторожного обращения с огнем. В результате быстро развившегося пожара серьёзно оказались повреждены иконы верхних рядов иконостаса.

Помочь храму можно, перечислив деньги на карту Сбербанка № 5336 6900 9656 8748. Карта привязана к номеру телефона настоятеля церкви протоиерея Димитрия Соловьёва: +7 (911) 699-36-51.

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