Пострадавшему от пожара куньинскому храму святителя Тихона требуется помощь
Пострадавшему от пожара храму святителя Тихона в посёлке Кунья требуется помощь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.
Напомним, возгорание бокового аналоя в храме в Кунье произошло вечером 15 марта из-за неосторожного обращения с огнем. В результате быстро развившегося пожара серьёзно оказались повреждены иконы верхних рядов иконостаса.
Помочь храму можно, перечислив деньги на карту Сбербанка № 5336 6900 9656 8748. Карта привязана к номеру телефона настоятеля церкви протоиерея Димитрия Соловьёва: +7 (911) 699-36-51.