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Экономика

Тонна сыра и 250 кг колбасы не попали в Псковскую область из-за нарушения правил транспортировки

В Невельском районе на российско-белорусском участке границы в деревне Лобок сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 250 килограммов мясной продукции и 1 тонны сыра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Продукцию пытались ввезти на двух автомобилях, следовавших из Белоруссии в Псковскую область и Санкт-Петербург. Товары перемещались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность и происхождение. Государственные инспекторы также выявили нарушения правил транспортировки товара, требующего соблюдения температурного режима – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Оформлены акты о возврате товаров в Белоруссию.

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