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Псковское ООО «Регионтрейд» оштрафовано за дачу взятки его гендиректором

Псковское ООО «Регионтрейд» заплатит 500 тыс. рублей штрафа за дачу взятки его гендиректором. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В августе 2017 года генеральный директор ООО «Регионтрейд» на встрече с офицером отдела материально-технического обеспечения Пограничного управления ФСБ России по Псковской области предложил ему 40 тысяч рублей за приемку в рамках госконтракта дизельного топлива, не соответствующего условиям.

Спустя два дня в ходе личной встречи с сотрудником осужденный в салоне автомобиля передал ему взятку, положив деньги в перчаточный ящик. Офицер в это время действовал под контролем сотрудников отдела собственной безопасности ПУ ФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).

В отношении ООО «Регионтрейд» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконная передача денег за совершение должностным лицом в интересах этого юридического лица действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением).

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