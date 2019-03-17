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Трое браконьеров задержаны в Псковской области за незаконный отстрел косуль

В ночь на 19 марта сотрудники ДПС задержали в Псковской области трех граждан, перевозивших незаконно добытых самца и самки европейской косули. Как сообщили Псковскому агентству информации в Комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, у задержанных нашли охотничье огнестрельное оружие. Размер ущерба, причиненного в результате незаконной добычи, составил 320 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ (незаконная охота).

Кроме того, в ночь на 14 марта сотрудники ДПС выявили двух охотников, которые застрелили самку европейской косули из оружия с нарезным стволом, оснащенным прицелом ночного видения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ. Ущерб, причиненный в результате незаконных действий, составил 200 тысяч рублей.

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