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Экономика

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС. По мнению ведомства, это позволит улучшить финансово-экономическое состояние российских авиакомпаний, не допуская роста тарифов.

«Среди возможных мер — обнуление ставки НДС на все внутренние перевозки, включая Москву, в увязке с повышением уровня возмещения авиакомпаниям суммы акциза на авиатопливо»,— сообщили в пресс-службе Минтранса.

Ранее российские авиакомпании неоднократно жаловались на рост цен на топливо. В связи с этим Минтранс предлагал увеличить компенсации авиаперевозчикам из-за роста стоимости керосина. Глава министерства Евгений Дитрих рассчитывал, что этот вопрос о будет решен в первом квартале 2019 года.

До конца 2020 года для всех внутренних рейсов действует льготная ставка НДС — 10%. Нулевая ставка действует для полетов в Крым до 2019 года и в Калининград бессрочно. ФАС предлагала к концу 2020 года обнулить налог на региональные перевозки мимо Москвы. При этом Минфин рассчитывает компенсировать потери бюджета от новой льготы путем возврата к обычной ставке (20%) для полетов через Москву. Российские авиакомпании опасались, что это выльется в общее подорожание билетов по всем направлениям на 8–10%

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