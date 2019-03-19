Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы

22:33, 19 марта 2019, ПАИ

Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС. По мнению ведомства, это позволит улучшить финансово-экономическое состояние российских авиакомпаний, не допуская роста тарифов.

«Среди возможных мер — обнуление ставки НДС на все внутренние перевозки, включая Москву, в увязке с повышением уровня возмещения авиакомпаниям суммы акциза на авиатопливо»,— сообщили в пресс-службе Минтранса.

Ранее российские авиакомпании неоднократно жаловались на рост цен на топливо. В связи с этим Минтранс предлагал увеличить компенсации авиаперевозчикам из-за роста стоимости керосина. Глава министерства Евгений Дитрих рассчитывал, что этот вопрос о будет решен в первом квартале 2019 года.

До конца 2020 года для всех внутренних рейсов действует льготная ставка НДС — 10%. Нулевая ставка действует для полетов в Крым до 2019 года и в Калининград бессрочно. ФАС предлагала к концу 2020 года обнулить налог на региональные перевозки мимо Москвы. При этом Минфин рассчитывает компенсировать потери бюджета от новой льготы путем возврата к обычной ставке (20%) для полетов через Москву. Российские авиакомпании опасались, что это выльется в общее подорожание билетов по всем направлениям на 8–10%