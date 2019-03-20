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Экономика

Доходы бюджета России от НДС составят 800 млрд рублей в 2019 году

Из-за повышения НДС до 20% бюджет России вырастет на 800 млрд рублей, 460 из них заплатит население страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Аналитики подсчитали, что прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС возможно при условии сохранения стабильных цен на нефть и валютного курса. Кроме того, динамика ВВП должна остаться на уровне 2%, а инфляции — 4%.

Прямой доход от повышения НДС специалисты оценили почти в 600 миллиардов. Из-за стимулирования экономики, индексации зарплат и реализации инфраструктурных проектов будет получен дополнительный эффект в 200 миллиардов рублей. Это, в свою очередь, послужит увеличению прибыли по другим налогам и пошлинам.

При этом эксперты опасаются разгона инфляции из-за роста цен. Они считают, что расплачиваться придется «богатым» россиянам, поскольку малоимущие в основном покупают товары, облагаемые льготным НДС в 10%.

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